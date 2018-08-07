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Sinop'ta onlarca yelkovan kuşu telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:31 | Son Güncelleme

 SİNOP'un Erfelek ilçesinde, Muhsinli Göleti kıyısında bulunan onlarca  yelkovan kuşu, henüz bilinmeyen nedenle telef oldu.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'un Erfelek ilçesinde, Muhsinli Göleti kıyısında bulunan onlarca yelkovan kuşu, henüz bilinmeyen nedenle telef oldu.

Erfelek ilçesinde bulunan Muhsinli Göleti kıyısında onlarca telef olmuş yelkovan kuşunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Şubesi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yapıp, ölmüş kuşlardan numune aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Şube Müdürü Nurullah Gürkan, ihbar üzerine konuyu değerlendirdiklerini belirterek, "Görevlendirdiğimiz veteriner hekimimiz ve ekiplerimiz olay yerine gitti. Onlarca yelkovan kuşunun telef olduğunu ve sahile vurduğunu gördüler. Olayın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iletişim haline geçtik. Analizler için destek istedik. Numuneleri topladık ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim ettik. Sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

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