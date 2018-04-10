Sinop’ta şehit ve gazi ailelerine yemek

Sinop’ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi ailelerine yemek verildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polisevinde şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile emniyet personeli için yemek düzenlendi. Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren yemek öncesi yaptığı konuşmada, “Emniyet Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümünün haklı gururu içerisindeyiz. 10 Nisan Polis Haftası içerisinde şehitliğimizi, şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Aziz şehitlerimiz için mevlit okuttuk, kurban kestik. Teşkilatımızın tanıcı sergisi hazırladık ve ilkokul öğrencilerimizin katılımını sağladık. Bugün burada siz değerli misafirlerimizle birlikteyiz. Emniyet teşkilatı olarak biz büyük bir aileyiz” dedi.

Sinop Valisi Hasan İpek ise emniyet teşkilatının önemini belirttiği konuşmasında, “Polis teşkilatı insanımızın huzurunu, mutluluğunu sağlayan en önemli teşkilatlarımızdan birisidir. Sinop ili Türkiye’nin en mutlu ise bunda en büyük katkı polis teşkilatımızındır. İnsanların huzur içerisinde, güven içerisinde kendisine ve ülkesine bağlı şekilde yaşaması konusunda çok değerli çalışmaları var. Görev verdiğimiz her yerde en üstün başarıyla çalıştılar, çalışıyorlar. 200 bin kişinin turist olarak geldiği Sinop’ta Allah’a şükür çok ciddi olaylar yaşanmadı. Türkiye’nin birçok yerinde bu tip tatil beldelerinde nice olayların yaşandığını görüyoruz. Polis teşkilatımızda bu zamana kadar çok şehidimiz var. Burada şehit aileleri ile birlikteyiz. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimize geçmiş olsun diyorum ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yemeğe İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile kurum müdürleri katıldı.