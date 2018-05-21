Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü

SİNOP (AA) - Sinop'ta çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Rahmani B, Ordu köyü Sanayi Sitesi mevkisindeki iş yerinde, aralarında husumet bulunan Erol K. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Rahmani B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Aracıyla kaçan zanlı Erol K, emniyet ekiplerince Gelincik Mahallesi'nde yakalandı.
Rahmani B'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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