Sinop'ta trafik kazaları: 11 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Çakal idaresindeki 57 NZ 875 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat karayolunun 39. kilometresinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da karşı yönden gelen Ramazan Yücel'in kullandığı 34 ZS 2175 hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Dilek ve Nisa Çakal ile Ayhan Sarışın yaralandı.

Sağlık ekiplerince 75. Yüzyıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Emre Çakal, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çakal'ın, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Sinop'tan Samsun istikametine seyreden Hasan Ceylan yönetimindeki 53 AT 353 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat karayolu kavşağında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile Muhammet Umut, Gülşenur, Goncagül, Gülesin ver Şengül Ceylan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

