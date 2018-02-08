Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Akdoğan'ın (78) kullandığı 57 DB 509 plakalı otomobil, Karacaören köyü yakınlarında yakıt almak için girdiği akaryakıt istasyonunda önce bankete, ardından park halindeki 57 DK 207 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücünün yanı sıra otomobildeki Ünzüle ve Şerife Akdoğan ile İsmet Demirci yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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