Sinop'ta traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'un Dikmen ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Engin İstanbullu'nun (54) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen traktör, Akçakese Köseağıl köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile traktördeki İsmet Kuru (68) olay yerinde hayatını kaybetti, Ali Koca yaralandı.
Koca, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Engin İstanbullu'nun, Dikmen Belediye Başkanı Saim İstanbullu'nun ağabeyi, İsmet Kuru'nun ise Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Kuru'nun babası olduğu öğrenildi.
Bu arada, İstanbullu ve Kuru'nun cenazeleri, Dikmen Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlıklarında toprağa verildi.
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