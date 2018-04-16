Sinop’ta Turizm Haftası

Sinop’ta "15-22 Nisan 2018 Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında programlar düzenlendi.
Sinop Valiliği önünde gerçekleşen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Programa Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şengül Kanal, Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Program, Sinop Valiliği önünde kurulan sergiyi ziyaretle sona erdi.
Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum