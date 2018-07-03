Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

SİNOP (AA) - Sinop'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik soruşturma kapsamında İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince Gerze ilçesinde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı, zanlılara ait ev ve araçlarda 9 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu ile 2 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.Ş, S.B, M.A, A.D. ve İ.S.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

