Sinop'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

SİNOP (AA) - Sinop'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerce haklarında gözaltı kararı verilen 31 kişi Erfelek ilçesinde farklı adreslerde yakalandı.
Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatız tabanca, tabancalara ait malzemeler, 141 gram skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken diğerleri serbest bırakıldı. Şüpheliler Ş.Ö, İ.B, K.T, Ş.A.K, F.A, A.Y, T.E. ve S.Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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