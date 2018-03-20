Sinop’ta yüzlerce yelkovan kuşu telef oldu

Sinop Orduköyü sahilinde yüzlerce yelkovan kuşu telef oldu. Uzmanlar, kuşların telef olma sebebi araştırılıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Şube Müdürü Nurullah Gürkan, ihbar üzerine konuyu değerlendirdiklerini belirterek “Görevlendirdiğimiz veteriner hekimimiz ve ekiplerimiz olay yerine gitti. Yüzlerce yelkovan kuşunun telef olduğunu ve sahile vurduğunu gördüler. Olayın ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile iletişim haline geçtik. Analizler için destek istedik. Numuneleri topladık ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim ettik. Sonuçları bekliyoruz” dedi.
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