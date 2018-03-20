Sinop'taki FETÖ/PDY operasyonu

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütte "eğitim danışmanlığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt adına "eğitim danışmanlığı" görevinde bulundukları iddiasıyla eşi A.K ile gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı.
S.K'nin aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi ise daha önce mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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