Sinop'taki FETÖ/PDY operasyonu

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece etkin pişmanlık hükümlerinde yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
Sinop'ta yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock dökümlerinde isimleri geçen 5 şüpheli, 27 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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