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Sinop'taki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 15:55 | Son Güncelleme

Bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Rahmani B'nin Ordu köyü Sanayi Sitesi mevkisindeki iş yerinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erol K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

- Olay

Rahmani B, Ordu köyü Sanayi Sitesi mevkisindeki iş yerinde, aralarında husumet bulunan Erol K. ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Rahmani B. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Aracıyla kaçan zanlı Erol K. ise emniyet ekiplerince Gelincik Mahallesi'nde yakalanmıştı.

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