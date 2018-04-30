Sinop'taki tarihi eser operasyonu

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. ve K.Y. tutuklandı, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalanmış, zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 800 sikke, 2 heykel, 2 haç, 3 kolye ucu, bir başı boğa şeklinde idol, seramik pipo, üzerinde Arapça yazılar bulunan 7 eski madeni para ile 25 bin lira ele geçirilmişti.
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