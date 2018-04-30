HABER

Sinop'taki tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. ve K.Y. tutuklandı, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalanmış, zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 800 sikke, 2 heykel, 2 haç, 3 kolye ucu, bir başı boğa şeklinde idol, seramik pipo, üzerinde Arapça yazılar bulunan 7 eski madeni para ile 25 bin lira ele geçirilmişti.

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan büyük tartışmaCübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan büyük tartışma
Almanya'da skandal Türkiye kararıAlmanya'da skandal Türkiye kararı
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklamasıBülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erfelek ilçesi sinop Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.