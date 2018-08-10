Sinop'taki trafik kazası

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralananlardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sinop-Boyabat karayolunun Üzümlü köyü mevkisinde dün meydana gelen kazada yaralanan Cemile Özdemir (44), kaldırıldığı 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı kazada yaralanan diğer 5 kişinin tedavisi devam ediyor.

Boyabat ilçesinde Hüseyin Üstün idaresindeki 57 AL 291 plakalı otomobil, Üzümlü köyü yakınlarında, Yılmaz Özdemir'in kullandığı GP YC 7374 yabancı plakalı otomobille çarpışmış, kazada Hüseyin, Sevinç, İlknur ve Hanife Üstün ile Berat ve Cemile Özdemir yaralanmıştı.

