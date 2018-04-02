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Sinop’taki yunus ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 09:36 | Son Güncelleme

Sinop’taki yunus ölümlerinin sebebi yapılacak analiz sonucu belli olacak.Denizlerdeki avlanma sezonunun son günlerinde, Karadeniz kıyılarında ve Sinop sahillerinde kıyaya vurup telef olan yunusların sayısı giderek artıyor.

Sinop’taki yunus ölümlerinin sebebi yapılacak analiz sonucu belli olacak.
Denizlerdeki avlanma sezonunun son günlerinde, Karadeniz kıyılarında ve Sinop sahillerinde kıyaya vurup telef olan yunusların sayısı giderek artıyor. Kıyıya vuran yunusları gören vatandaşlar ekiplere bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yunusların ölüm sebeplerini ve nereden geldiklerini tespit etmek amacıyla yunuslardan doku örneği aldı.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma görevlisi Uğur Özsandıkçı, ”Yunus ölümlerinin bilinen sebepleri var. Doğal ölümler de olabilir. Hastalıklara bağlı ölümler de olabilir. Balıkçı ağlarında istenmeyen ölümler de gerçekleşiyor. Bu tarz ölümler var. Balıkçılık devam ettiği sürece balıkçılığa bağlı ölümler devam eder. Çünkü deniz memelileri bizimle aynı besin kaynakları için rekabet ediyor. Dolayısıyla da aynı ortamda buluşunca bir etkileşim oluyor. Bu etkileşim sonucunda da deniz memelilerinin ölümü olabiliyor. Ya da balıkçı ağlarının zarar görmesi olabiliyor. Çeşitli sonuçları oluyor. Ama şimdi buradaki yunuslar neden ölmüş derseniz bunların analizleri yapılması lazım. Üzerlerindeki izlere bakmak lazım. Ağ izleri var mı ya da kurşun izleri var mı? Vurma da olabilir. Tüfekle yarama olayları da var. Öldürme olayları da var. Biz şimdi burada sadece yaşını belirlemek için dişi örneği alıyoruz. Genetik bir farklılık olup olmadığını anlamak için doku örneği alıyoruz. Genetik örnek alıyoruz. Eğer üzerinde şüphelendiğimiz bir hastalık ibaresi varsa bir yara bere viral hastalık ya da parazit patolojik bir durum gözlemlediysek onun içinde içini açıp mide örneği alabiliriz, karaciğer örneği, kalp örneği gibi doku örnekleri alıyoruz. Örnekleri, Türk Deniz Araştırma Vakfına yolluyoruz. Kimisini kendimiz inceliyoruz. Kimisini Türk Deniz Araştırma Vakfına yolluyoruz" dedi.
Sinop’ta hafta sonu onlarca yunus ölü olarak kıyıya vurdu.

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