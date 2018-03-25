HABER

Sinop’tan Afrin’e destek konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

Sinop’ta bir grup vatandaş Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Afrin operasyonunda görev alan askerlere destek olmak amacıyla konvoy düzenlendi.Yoğun yağmur yağışına rağmen bir grup vatandaş Afrin operasyonunda görev alan askerlere destek için konvoy düzenlendi.

Sinop’tan Afrin’e destek konvoyu

Sinop’ta bir grup vatandaş Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Afrin operasyonunda görev alan askerlere destek olmak amacıyla konvoy düzenlendi.
Yoğun yağmur yağışına rağmen bir grup vatandaş Afrin operasyonunda görev alan askerlere destek için konvoy düzenlendi. Vatandaşlar arabalarına bağladığı ve ellerinde taşıdığı Türk bayraklarıyla Gelincik Kavşağı’ndan başlayarak Sakarya Caddesi’ne ilerledi. Karakum mevkisine devam eden konvoy Uğur Mumcu Meydanı, Atatürk Anıtı’nın önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile son buldu.

Sinop’tan Afrin’e destek konvoyu

Sinop’tan Afrin’e destek konvoyu

Sinop’tan Afrin’e destek konvoyu

Sinop’tan Afrin’e destek konvoyu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

O toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı...

O toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.