Sinop’tan Afrin’e destek konvoyu

Sinop’ta bir grup vatandaş Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Afrin operasyonunda görev alan askerlere destek olmak amacıyla konvoy düzenlendi.
Yoğun yağmur yağışına rağmen bir grup vatandaş Afrin operasyonunda görev alan askerlere destek için konvoy düzenlendi. Vatandaşlar arabalarına bağladığı ve ellerinde taşıdığı Türk bayraklarıyla Gelincik Kavşağı’ndan başlayarak Sakarya Caddesi’ne ilerledi. Karakum mevkisine devam eden konvoy Uğur Mumcu Meydanı, Atatürk Anıtı’nın önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile son buldu.
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