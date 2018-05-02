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Sinop'tan Suriye'ye gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 18:24 | Son Güncelleme

Sinop Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Sinop Şubesince organize edilen kampanyada toplanan gıda yardımlarının yüklendiği 4 araç Suriye'ye uğurlandı

SİNOP (AA) - Sinop Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Sinop Şubesi tarafından düzenlenen "Sinoplular ekmeğini ve suyunu Suriyelilerle paylaşıyor" kampanyası kapsamında toplanan gıda yardımlarının bulunduğu araçlar Suriye'ye gönderildi.

Vali Hasan İpek, Sinopspor Otoparkı'nda araçların uğurlanması nedeniyle düzenlenen törende, Sinoplu hayırseverlerin topladığı yardımları Suriye'de zor durumda bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenli bölge ilan ettiği yerlerde yaşayan insanlara gönderdiklerini söyledi.

Organizasyonu düzenleyen kurumların çalışanları ile kampanyaya destek veren Sinoplulara teşekkür eden İpek, "Gerçekten atalarına, inançlarına ve geçmişlerine layık bir hizmet yaptıklarını burada görüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İl Müftüsü Hayri Çelik de Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine mazlumlara ve mültecilere Türk milletinin selam ve dualarıyla yardımları gönderdiklerini belirtti.

Sinop merkez ve ilçelerden toplanan 110 bin lira tutarında yardımın karşılığı olarak başta un olmak üzere 75 ton kuru gıda yardımını 3 tır ve bir kamyona yüklediklerini kaydeden Çelik, "Araçları Öncüpınar Sınır Kapısı'na kadar götüreceğiz. Orada araçlar Türkiye Diyanet Vakfının Suriye koordinatörüne teslim edilecek. Daha sonra başka tırlara yüklenecek kuru gıda ve un, Suriye'de El-Bab, Cerablus, Afrin, İdlib gibi yerlere ulaştırılacak." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan ile din görevlileri ve vatandaşların da katıldığı törenin ardından 4 araç, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

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