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"ŞİÖ 3 milyar nüfusuyla dünyanın yarısını birleştiriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:08 | Son Güncelleme

ŞİÖ Genel Sekreteri görevine getirilen Vladimir Narov: - "ŞİÖ artık 3 milyar nüfusu ile dünyanın yaklaşık yarısını birleştiren ve küresel milli gelirin yüzde 20'sini üreten önemli bir uluslararası kuruluş"

TAŞKENT (AA) – BAHTİYAR ABDUKERİMOV - Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde örgütün Genel Sekreteri görevine getirilen Vladimir Narov, yeni üyelerle ŞİÖ'nün 3 milyar nüfusla dünyanın yarısını birleştiren, 2035'te küresel gelirin yaklaşık yüzde 40'nı üretmesi öngörülen uluslararası bir kuruluş olduğunu söyledi.

Halen Özbekistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Stratejik ve Bölgelerarası Araştırmalar Entisüsü Direktörü görevini yürüten, eski Dışişleri Bakanı Narov, örgütün faaliyeti ve yeni görevine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Narov, 1 Ocak 2019'dan itibaren 3 yıl boyunca sürdüreceği bu görevinde, üye ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması, ticaretin serbestleştirilmesi ve yeni ulaşım koridorlarının oluşturulması meselelerine önem vereceğini kaydetti.

Çin'in Çingdao kentinde yapılan ŞİÖ zirvesinde, aralarında ortak bildiri, 2019-2021 ve 2018-2022 yıllarına yönelik işbirliği eylem planının da bulunduğu 23 önemli dökümanın imzalandığının altını çizen Narov, bunların örgütün faaliyetinin daha da gelişmesine hizmet edeceğini dile getirdi.

Kendisinin ŞİÖ Genel Sekreteri olarak atanmasıyla uluslararası bir kuruluşta ilk defa Özbekistan'dan bir temsilcinin yönetici olarak görevlendirildiğine dikkati çeken Narov, büyük bir sorumluluğu olan bu görevi layıkıyla yerine getirmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Narov, ŞİÖ'nün artık daha da önemli hale geldiğinin altını çizerek, "ŞİÖ artık, 3 milyar nüfusu ile dünyanın yaklaşık yarısını birleştiren ve küresel milli gelirin yüzde 20'sini üreten, 2035 yılında da küresel milli gelirin yüzde 38-40'ını üretmesi öngörülen önemli bir uluslararası kuruluştur." dedi.

Terör, aşırıcılık ve ayrımcılıkla mücadele ile güvenlik sorununun örgütün öncelikli meseleleri arasında yer aldığına dikkati çeken Narov, bu noktada ŞİÖ için Afganistan'ın da büyük önem taşıdığını ifade etti

Narov, bu çerçevede "ŞİÖ-Afganistan" temas grubunun çalışmalarının etkinleştirilmesi ve Afganistan'ın sosyo-ekonomik kalkındırılmasına yönelik yol haritasının kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Örgüte üye ülkelerin mali potansiyelinin henüz tam olarak kullanılmadığını belirten Narov, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını öngören "yeşil koridor" sisteminin uygulamaya konulması gerektiğini söyledi.

Yeni geçiş koridorlarının oluşturulmasının önemini de vurgulayan Narov, "Çin-Kırgızistan-Özbekistan" ve "Mezarı Şerif-Herat" demiryollarının inşa edilmesi, örgüte üye ülkelerin Basra Körfezi ve diğer bölgelere en kısa yoldan ulaşmasını sağlayacaktır. Bu güzergahlar Özbekistan gibi komşusunun bile açık denizelere sınırı olmayan ülkeler için önemlidir." diye konuştu.

Narov, ayrıca örgüt bünyesindeki Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı'nın faaliyetlerine de değinerek "Bu kurumun girişimleriyle 2015-2017 yıllarında 550’den fazla terör eylemi önlendi, 70 tondan fazla patlayıcı madde ele geçirildi, gençleri aşırı ve terör faaliyetlerine teşvik eden 2 binden fazla internet sitesi tespit edilerek yasaklandı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan röportaj Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Vladimir Narov

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