ŞİÖ Halk Diplomasisi Merkezi Özbekistan'da kuruldu

TAŞKENT (AA) – Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Halk Diplomasisi Merkezi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te kuruldu.
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Şanghay İşbirliği Örgütü Halk Diplomasisi Merkezi'nin oluşturulmasının desteklenmesine” ilişkin kararnameyi imzaladı.
Resmi nitelikteki "Halk Sözü" gazetesinde yayımlanan kararnameye göre, Bakanlar Kurulu'na bağlı Milletlerarası İlişkiler ve Yabancı Ülkelerle İlişkiler Komitesi, dışişleri, kültür, eğitim, spor bakanlıkları, Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi, Bilimler Akademisi, gazeteciler ve yazarlar birlikleri ŞİÖ Halk Diplomasisi Merkezi'nin kurucuları arasında yer aldı.
Kararnameye göre merkez, örgüte üye ülkeler arasındaki karşılıklı güven ve iyi komşuluğun geliştirilmesi, milletlerarası ve dinler arası birlikteliğin pekiştirilmesi, üye ülkelerle kültürel-insani ilişkilerin genişletilmesi ve bu ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.
Merkez ayrıca örgüte üye ülkelerin basın organları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine destek sağlayacak, karşılıklı ziyaretler düzenleyecek, bilgi bankası oluşturacak, örgütün amaç ve vazifelerinin esas yönleri ve ilkelerinin kamuoyuna yayılmasında medya organlarıyla iş birliği yapacak, bir de örgüte üye ülkeler ve halkların birbirlerine yakınlaşmalarına, karşılıklı güven ve iyi komşuluğun pekiştirilmesine katkıda bulunacak.
Mirziyoyev, 2017'de Astana'da düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde, örgütün Halk Diplomasisi Merkezi'nin kurulmasına ilişkin öneride bulunurken, örgüte üye ülkelerin devlet başkanları da öneriyi desteklemişti.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısının ofisi bulunuyor.
2001'de kurulan örgütte Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Pakistan ve Hindistan üye, Afganistan, İran, Moğolistan, Belarus gözlemci, Sri-Lanka, Ermenistan, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal ve Türkiye ise diyalog ortağı ülkeler statüsüne sahip.
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