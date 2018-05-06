HABER

Sipariş ettiği tabanca yerine kabzasını gönderdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan sipariş ettiği tabancanın yerine kabzası gönderilen kişinin şikayeti üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı - Zanlılardan, kargoya verilmek üzere hazırlanmış, içinde silah kabzalarının bulunduğu 43 paket ele geçirildi

Ankara'da sosyal medya aracılığıyla sipariş aldıkları tabancaların yerine kabzalarını gönderdikleri iddia edilen iki zanlı ile şüphelilere kullandıkları telefon hattını sattığı öne sürülen GSM operatörü bayisi çalışanı gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan kişi, piyasa fiyatı 15 bin dolar olan ancak sosyal medyada 400 liraya satılan tabancadan sipariş verdi.

Satıcının gönderdiği kargo paketini açan alıcı, tabanca ve fişeklerin yerine 5 liralık iki silah kabzası gönderildiğini fark etti.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, sosyal medyadan sipariş almak amacıyla kullanılan telefon numarasından Mustafa T'ye (20) ulaştı.

Düzenlenen operasyonda şüpheli Mustafa T. yakalandı, araçta kargoya verilmek üzere hazırlanmış, içinde ikişer silah kabzasının bulunduğu 43 paket ele geçirildi.

Zanlının itirafı üzerine paketleri aldığını söylediği Cafer Y. Üzümlü beldesinde yakalandı, sipariş almakta kullanılan hattı ona sattığı belirlenen GSM operatörü bayisi çalışanı da gözaltına alındı.

15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!
'Şansı çok büyük' dedi, alacağı oy oranını açıkladı'Şansı çok büyük' dedi, alacağı oy oranını açıkladı
24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyşehir dolandırıcılık Konya silah siparişi

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

Günlük burç yorumları: 6 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 6 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.