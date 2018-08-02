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SİPARİŞLE ARAÇ HIRSIZLIĞINA 1 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 12:35 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA  Başakşehir'de çalınan araçların şasi numaralarını hurda araçların şasi numaralarıyla değiştirerek satışa çıkaran bir kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA
Başakşehir'de çalınan araçların şasi numaralarını hurda araçların şasi numaralarıyla değiştirerek satışa çıkaran bir kişi polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin satın aldığı hurda araçların aynı marka ve modelini tanıdığı otomobil hırsızlarına çaldırdığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son bir yıl içerisinde Beşiktaş, Büyükçekmeçe, Küçükçekmece, Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yaşanan otomobil hırsızlığı ihbarlarıyla ilgili inceleme başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalınan araçların şasi numaralarının hurda araçların şasi numaralarıyla değiştirilerek satışa çıkarıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri söz konusu atölyeye baskın yaparak S.A'yı (32) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli S.A'nın bu yolla şasilerini değiştirdiği 6 otomobil İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getirildi. Çalınan otomobillerin sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-Emniyetten çıkışı
-Otomobillerin görüntüsü
-Detaylar

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