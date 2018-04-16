Denizli’nin Beyağaç ilçesinde yaşayan Halime Özge, yöresel çalgı sipsinin yaşaması için yeni neslin çalgı yapımını ve çalmasını öğrenmesini istiyor.

Beyağaç ilçesinde yaşayan Halime Özge, ilerlemiş yaşına rağmen çocukluğundan bu yana keçi güderken dağlarda öğrendiği sipsi yapımını yaşatmak istiyor. Sipsinin düğünlerin vazgeçilmez müzik aleti olduğunu belirten Özge, sipsiyi özellikle kadınların çaldığını belirtti. Özge, "Eski yıllarda düğünlere, kına gecelerine gittik, oralarda 7 yaşında öğrendim. Sipsi eşliğinde kadınlar sırayla oynardı. Ateş yakardık, ışık yoktu, eğlencemiz bunlardı. Sipsi yapması kuru kargıyı kesersin, bekletirsin, yengem, abam, kadınlar çalardı, sipsi ile oynaşırdı. Bu sipsi Anadolu çalgısıdır. Yörükler’in asıl çalgısı bu. Yaylaları gezerken bunlar ile eğlenilirdi. Dağda nasıl vakit geçireceksin. Yeni nesil öğrensin. Ben yapmasını, çalmasını öğretirim" dedi.