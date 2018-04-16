Denizli’nin Beyağaç ilçesinde yaşayan Halime Özge, yöresel çalgı sipsinin yaşaması için yeni neslin çalgı yapımını ve çalmasını öğrenmesini istiyor.
Beyağaç ilçesinde yaşayan Halime Özge, ilerlemiş yaşına rağmen çocukluğundan bu yana keçi güderken dağlarda öğrendiği sipsi yapımını yaşatmak istiyor. Sipsinin düğünlerin vazgeçilmez müzik aleti olduğunu belirten Özge, sipsiyi özellikle kadınların çaldığını belirtti. Özge, "Eski yıllarda düğünlere, kına gecelerine gittik, oralarda 7 yaşında öğrendim. Sipsi eşliğinde kadınlar sırayla oynardı. Ateş yakardık, ışık yoktu, eğlencemiz bunlardı. Sipsi yapması kuru kargıyı kesersin, bekletirsin, yengem, abam, kadınlar çalardı, sipsi ile oynaşırdı. Bu sipsi Anadolu çalgısıdır. Yörükler’in asıl çalgısı bu. Yaylaları gezerken bunlar ile eğlenilirdi. Dağda nasıl vakit geçireceksin. Yeni nesil öğrensin. Ben yapmasını, çalmasını öğretirim" dedi.
Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum