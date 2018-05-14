"Sıra dışı okur"un bitmeyen eğitim aşkı

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Görme engelli Mehmet Kaçan, 16 yıldır gittiği kütüphane sayesinde hayatını değiştirdi. Kütüphanedeki sesli kitaplar sayesinde önce açıköğretimden ortaokul ve liseyi, ardından da meslek yüksekokulunu tamamlayan Kaçan, yine kütüphaneden edindiği kitaplarla hazırlandığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sayesinde iş buldu, daha sonra da ikinci üniversitesine yerleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıl Türkiye genelinde belirlediği dört "sıra dışı okur"dan biri olan 35 yaşındaki Kaçan, kütüphane ile 19 yaşında tanıştı.

Doğuştan yüzde 90 görme kaybı bulunan Kaçan, kendi ayakları üzerinde durabilmek için 2002 yılında iş aramaya başladı.

İlkokul mezunu olduğu için iş bulamayan Kaçan, eğitimine açıköğretim ortaokulda devam etmek için Atatürk İl Halk Kütüphanesine başvurdu.

Kaçan, gününün çoğunu geçirdiği kütüphanedeki sesli kitaplardan yararlanarak ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Liseden sonra çeşitli işlerde çalışırken kütüphaneye gitmeye devam eden "sıra dışı okur", EKPSS ve üniversite sınavlarına hazırlandı.