"Sıradışı okur"dan gençlere tavsiyeler

"O gece çok üşüdüm ve yalnız kaldığımı, annem olmadığını fark ettim. Bunu iki yıl sonra fark ettim. Mutlu olmak, mutlu bir çocukluk geçirme teorileri ararken aynı anda okumayla beraber okuma alışkanlığı kazandım. Çünkü bir parça gazete koparıp üzerinde hayal kurarken kitabı hayatımın odak noktası yaptım. Hiç kitapsız bir hayatım olmadı, düşünmedim de. Nişanlandığım zaman, 'geçinebilir miyim?' diye düşünmek yerine 'acaba kitap okumaya ortam bulabilir miyim?' diye kaygılandım. 17 sene koyun otlatırken kitap okudum. Sonra büyükbaş hayvan aldım. Onları beş çayıra salıyordum, sonra kitap okuyordum. Bir şişe suyum bir de kitabım vardı ama çok mutluydum. Şimdi turizmle uğraşıyorum ama bir çok şeyi hayal ederken bir çok şeyi de atladığımı fark ettim. İnsan ilişkilerinin çok daha zor olduğunu fark ettim. Hayvan ilişkileri çok daha kolaymış."

Beş yaşında annesini 7 yaşında da babaannesini kaybettiğini ifade eden Engin, şunları aktardı:

İTİCÜ Sütlüce kampüsünde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen "Kitap ve girişimcilik başarısı: Sıradışı okur Bedriye Engin" başlıklı söyleşide konuşan Engin, kendi hayat hikayesini ve köyünde başlattığı eko-turizm çalışmalarını anlattı.

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce "Sıra dışı okur" unvanıyla ödüllendirilen 3 çocuk annesi 56 yaşındaki Bedriye Engin, İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Hiç dizi izleme alışkanlığı olmadığını ve kendisini bu yüzden eksik hissetmediğini ifade eden Engin, hayatında radyo ve kitabın yer aldığını söyledi.

Kitap okuma aşkıyla ilgili anektodlar anlatan Engin, "Televizyoda 'Kızım Olmadan Asla' kitabının reklamını gördüm. 'Ben bu kitabı hayatta bulup okuyamam' dedim. Sonra komşuya gittim ve müdür olan gelini ziyarete gelmişti ve o kitabı da almış yanına. Ona ne zaman gideceğini sordum ve ertesi gün dokuzda gideceğini söyledi ve ben o gece hiç uyumadan kitabı okuyup teslim ettim." dedi.

Yaşadığı Kurşunlu köyünü eko-turizme açtığını belirten Engin, köydeki gelişim ve değişimden bahsederek, göç eden 4 ailenin tekrar köylerine döndüğünü kaydetti.

Dışarıdan lise eğitimine başladığını dile getiren Engin, gençlere tavsiyeleriyle ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"Yeni nesli çok beğeniyorum. Sorgulamaları hoşuma gidiyor. Korkmadan bol bol hayal kursunlar. Başarı uçuk kaçık hayallerle gelir. Kitap insana cesaret verir ve cesarette başarıya ulaşmalarını sağlar. O yüzden muhakkak okusunlar. Hayatta hiç kitabı yarım bırakamam. Bitirdiğimde boşu boşuna okudum’ dediğim kitaplar oldu. Ama bazen de hiç ummadığım anda o kitaptan bir cümle imdadıma yetişebiliyor. Kitap çok güçlü bir vizyon. Beni köyümden aldı ve sizin karşınıza getirdi."