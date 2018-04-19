Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sırbistan'ın AB'ye üyelik sürecinde doğru bir yol izlediğini söyledi. Mogherini, 17 Nisan'da Strazburg'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun ardından çıktığı Batı Balkan turu kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarda bulundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mogherini, Batı Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'ın AB'ye üyelik süreçlerini değerlendirdi. Mogherini, Sırbistan'a verdiği mesajın, ikili ilişkinin aksine tüm bu ülkeleri ilgilendiren bölgesel nitelikte bir mesaj olduğunu belirterek, "Bu mesaj, AB perspektifidir. Ziyaret ettiğim 4 ülke arasında bilhassa Sırbistan ile Karadağ'ın doğru yolda ilerlediğini söyleyebilirim. Sırbistan, AB'ye üyelik sürecinde doğru bir yol izliyor. Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığı süresince yeni fasıllar açılması muhtemel." ifadelerini kullandı.

Mogherini, Sırbistan'ın kararlılığı, enerjisi, özverili çalışması ve iradesinden son derece etkilendiğini vurgulayarak, "Genişleme sürecinin, AB'nin kendisine vermesi gereken bir hediye olduğunu düşünüyorum." dedi. Kosova meselesine değinen Mogherini, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi adına AB ara buluculuğunda imzalanan Brüksel Anlaşması'nın hükümlerinin yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatarak, anlaşmanın en önemli hükümlerinden biri olan Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasının ve Enerji Anlaşması'nın elzem olduğunun altını çizdi. Verilen sözlerin tutulması gerektiğini dile getiren Mogherini, "Antlaşmanın hükümlerinin şimdiye kadar yerine getirilmesi gerekirdi." diyerek, Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması adına başlatılan hazırlıklara saygı duyduğunu vurguladı. Sırp Radikal Partisi (SRS) Genel Başkanı Vojislav Seselj'in, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve beraberindeki heyete hakaret ederek Hırvatistan bayrağını ezmesine de değinen Mogherini, devlet kurumlarına karşı yapılmış her hareketi kınadığını söyledi.