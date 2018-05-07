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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Türkiye, Balkanlardaki en büyük güç, en güçlü ülkedir. Türkiye'nin ne düşündüğü önemli."

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Türkiye, Balkanlardaki en büyük güç, en güçlü ülkedir. Türkiye'nin ne düşündüğü önemli."


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