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Sırbistan Kosova ile diyaloğu sürdürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: - "Belgrad, Priştine ile diyalogdan vazgeçmeyecek, zira konuşmak uzlaşmanın yegane çözümü"

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile diyalogdan vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, "Konuşmak uzlaşmanın yegane çözümü." dedi.

Başkent Belgrad'da düzenlenen yolsuzlukla mücadele konferansının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vucic, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sırbistan hükümetinin Kosova Ofisi Müdürü Marko Djuric'in mart ayında Kosova'da gözaltına alınmasının ardından diyalog sürecinin duraksama evresine girdiğini anımsatan Vucic, iki ülke temsilcilerinin yakın zamanda Brüksel'de görüşeceğini aktardı.

Vucic, "Belgrad, Priştine ile diyalogdan vazgeçmeyecek, zira konuşmak uzlaşmanın yegane çözümü." ifadelerini kullandı.

Kosova hükümetinin tek amacının Sırp nüfusun yoğun olduğu Kuzey Kosova'yı "ne pahasına olursa olsun almak" olduğunu savunan Vucic, "Kosova'daki Sırplara yönelik son günlerde artan saldırılardan endişeliyim. Şimdiye tek barış ve istikrarı korumayı başardık ancak bu gitgide zorlaşıyor." dedi.

- Belgrad-Priştine diyalog süreci

Sırbistan, 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve bugüne dek 116 ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor.

Avrupa Birliğine (AB) üyelik hedefi olan Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011 yılında AB ara buluculuğunda diyalog süreci başlatılmıştı. Diyalog süreci, taraflar arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle sürekli sekteye uğruyor.

Son olarak, Kosovalı makamların ülkeye girişine izni vermemesine rağmen yasa dışı yollardan ülkeye giren Sırp hükümet yetkilisi Djuric'in gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi, iki ülke arasındaki diyalog sürecinin bir kez daha durmasına neden olmuştu.

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açıklama Aleksandar Vuçiç Priştine ile diyalog sırbistan

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