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Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

Başkent Belgrad'da 15 Temmuz dolayısıyla "Pedallar dostluk ve demokrasi için dönüyor" sloganıyla bisiklet yarışması düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Pedallar dostluk ve demokrasi için dönüyor" sloganıyla bisiklet yarışması yapıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Sırbistan Bisiklet Federasyonu tarafından Belgrad'daki Kalemegdan'da düzenlenen etkinlikte, 11, 13, 15 ve 17 yaş altından oluşan 4 kategoride yarışan Türk ve Sırp çocuklar, dostluk ve demokrasi için pedal çevirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Anadolu Ajansı (AA), Halkbank, Türk Hava Yolları (THY) ve Salcano bisiklet firmasının da desteklediği bisiklet yarışmasını, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de izledi.

Ljajic, burada yaptığı açıklamada, düzenlenen yarışmanın sporu sevdiren bir etkinlik olduğunu anımsatarak, "Bu yarışma, Türkiye ile Sırbistan arasındaki iyi ilişkilerin en güzel göstergelerinden biridir. İlişkilerimizin siyasi düzeyde mi, yoksa ekonomi ve ticaret düzeyinde mi daha başarılı olduğunu söylemek zor." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Bilgiç de böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sırbistan, başarılı sporcularıyla ünlü bir ülke. Bu yüzden, hem Türk hem de Sırp çocukların katılabileceği bir spor yarışması düzenlemeye karar verdik. Bu yarışma, Sırp ve Türk çocuklar arasındaki ilişkilerin güçlenmesindeki ilk adım. Yarışmayı her yıl düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Bisiklet Federasyonu Başkanı Branko Banovic ise yarışmanın, ülkenin bisiklet alanındaki geleceğine bir umut ışığı yaktığını vurguladı.

Yarışmanın sonunda 11 yaş altı erkek kategorisinde Petar Andjelkovic birinci olurken, kadınlarda birinciliği Eva Loncarevic elde etti.

13 yaş altı kategorisinde, erkeklerde Viktor Manic, kadınlarda Mina Simic birinci olurken, 15 yaş altı kategorisinde ise birinciliği erkeklerde Lazar Stekic, kadınlarda Lana Todorovic elde etti.

Yarışmanın 17 yaş altı erkek kategorisinde Lazar Jakovljevic, kadın kategorisinde ise Marija Jolovic birinci oldu.

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