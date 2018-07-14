Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Pedallar dostluk ve demokrasi için dönüyor" sloganıyla bisiklet yarışması yapıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Sırbistan Bisiklet Federasyonu tarafından Belgrad'daki Kalemegdan'da düzenlenen etkinlikte, 11, 13, 15 ve 17 yaş altından oluşan 4 kategoride yarışan Türk ve Sırp çocuklar, dostluk ve demokrasi için pedal çevirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Anadolu Ajansı (AA), Halkbank, Türk Hava Yolları (THY) ve Salcano bisiklet firmasının da desteklediği bisiklet yarışmasını, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de izledi.

Ljajic, burada yaptığı açıklamada, düzenlenen yarışmanın sporu sevdiren bir etkinlik olduğunu anımsatarak, "Bu yarışma, Türkiye ile Sırbistan arasındaki iyi ilişkilerin en güzel göstergelerinden biridir. İlişkilerimizin siyasi düzeyde mi, yoksa ekonomi ve ticaret düzeyinde mi daha başarılı olduğunu söylemek zor." şeklinde konuştu.