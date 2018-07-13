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Sırbistan'da "15 Temmuz" fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

Sırbistan'da "15 Temmuz" fotoğraf sergisi

NOVİ SAD (AA) - Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Novi Sad Belediyesi iş birliğinde organize edilen sergi açılışına, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Novi Sad Belediye Başkanı Milos Vucevic ve TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Toşbat'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Program açılışında konuşan Bilgiç, darbe girişiminin yaşandığı gece demokrasiyi savunmaya çalışan 251 insanın yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 2 bin insanın da yaralandığını anımsatarak, söz konusu sergideki fotoğraflarda o gece yaşananların görülebileceğini kaydetti.

Darbe kalkışmasının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirildiğine vurgu yapan Bilgiç, darbe baş planlayıcısı olan Fetullah Gülen'in emirlerine göre Türk parlamentosu, Cumhurbaşkanlığı kompleksi, polis binaları ve istihbarat teşkilatının bombalandığının ve çok sayıda masum insanı yaralama ve öldürmeye kalkışıldığının altını çizdi.

- "Sırbistan Türkiye'ye açık ve tam destek veriyor"

Bilgiç, FETÖ terör örgütüne karşı dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu terörist örgütü durdurmak için gerekli bütün tedbirleri alan Sırbistan makamlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bilgiç, darbeye karşı Türkiye'nin yanında durması ve bu konuda Türkiye'ye desteklerinden dolayı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür etti.

Vucevic de söz konusu serginin Türkiye ile Sırbistan arasında var olan dostluğu pekiştirdiğini belirterek, Sırbistan'ın Türkiye'ye açık ve tam destek verdiğini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin iyi bir düzeyde olduğunu kaydeden Vucevic, Sırbistan ve Balkanlar'ın istikrarında Türkiye'nin önemli bir yeri olduğunu belirtti.

TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Toşbat ise sergiye katkı sağladıklarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansının darbe girişimi gecesine ait fotoğraflarının da yer aldığı Novi Sad Kültür Merkezi'ndeki sergi, 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

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