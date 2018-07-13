Sırbistan'da 15 Temmuz şehitleri için 251 findan dikildi

Mujovic ise 15 Temmuz'un Sancak için de anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Türkiye o gün, birliğini ve gücünü göstermiş, terör örgütüne karşı verdiği mücadelede zafer kazanmıştır." dedi.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, Balkanlar'daki FETÖ tehdidine işaret ederek, Sancak halkına uyarılarda bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Sjenica Belediyesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hatıra Fidanlığı" oluşturuldu.

Okunan Kur'an-ı Kerim, 15 Temmuz şehitleri ile eski Yugoslavya ülkelerinde 1990'lı yıllarda yaşanan savaşlarda hayatını kaybeden tüm şehitlerin ruhlarına bağışlandı.

Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic de tüm camilerde okunan cuma hutbesinde, 15 Temmuz'da yaşananlara dikkati çekti.

Nasufovic hutbesinde, "Kendine özel dinler üretip onu 'İslam' diye adlandıranlar, Hz. Muhammed'in ümmetinde büyük yaralar açmıştır. Bu yaranın adı İslamofobidir. İslam'ın, dini kendi isteklerine göre şekillendirenlerden korunması gerek. IŞİD, FETÖ veya farklı bir isimle karşımıza çıkıyorlar. Bizim üzerimize düşen Allah'ın sevindireceği kullardan olmak için elimizden geleni yapmaktır." ifadelerine yer verdi.

- Satranç ve çocuk futbol turnuvaları düzenlendi

Bu arada, Sancak bölgesinin en büyük şehri olan Novi Pazar'da da Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) ve Novi Pazar Kültür Merkezi tarafından satranç ve çocuk futbol turnuvaları düzenlendi.

Turnuvaların ardından Bilgiç, Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Boşnak Azınlık Konseyi (BNV) Başkanı Sulejman Ugljanin ve TÜMED Başkanı Nazim Licina'nın katılımıyla Novi Pazar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Anadolu Ajansı'nın (AA) 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili video gösterimi yapıldı.

Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Galatasaray'ın eski futbolcusu Zoran Simovic takdim etti.

