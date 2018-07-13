Sırbistan'da 15 Temmuz şehitleri için 251 findan dikildi

SJENİCA (AA) - Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Sjenica şehrinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler için 251 fidan dikildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Sjenica Belediyesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hatıra Fidanlığı" oluşturuldu.
Etkinlikte Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Toşbat ve Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujovic de fidan dikti.
Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, Balkanlar'daki FETÖ tehdidine işaret ederek, Sancak halkına uyarılarda bulundu.
Mujovic ise 15 Temmuz'un Sancak için de anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Türkiye o gün, birliğini ve gücünü göstermiş, terör örgütüne karşı verdiği mücadelede zafer kazanmıştır." dedi.
- Sırbistan'daki camilerde şehitler için dua
Sırbistan İslam Birliğine (Diyanet İşleri) bağlı tüm camilerde, cuma namazının ardından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.
Okunan Kur'an-ı Kerim, 15 Temmuz şehitleri ile eski Yugoslavya ülkelerinde 1990'lı yıllarda yaşanan savaşlarda hayatını kaybeden tüm şehitlerin ruhlarına bağışlandı.
Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic de tüm camilerde okunan cuma hutbesinde, 15 Temmuz'da yaşananlara dikkati çekti.
Nasufovic hutbesinde, "Kendine özel dinler üretip onu 'İslam' diye adlandıranlar, Hz. Muhammed'in ümmetinde büyük yaralar açmıştır. Bu yaranın adı İslamofobidir. İslam'ın, dini kendi isteklerine göre şekillendirenlerden korunması gerek. IŞİD, FETÖ veya farklı bir isimle karşımıza çıkıyorlar. Bizim üzerimize düşen Allah'ın sevindireceği kullardan olmak için elimizden geleni yapmaktır." ifadelerine yer verdi.
- Satranç ve çocuk futbol turnuvaları düzenlendi
Bu arada, Sancak bölgesinin en büyük şehri olan Novi Pazar'da da Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) ve Novi Pazar Kültür Merkezi tarafından satranç ve çocuk futbol turnuvaları düzenlendi.
Turnuvaların ardından Bilgiç, Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Boşnak Azınlık Konseyi (BNV) Başkanı Sulejman Ugljanin ve TÜMED Başkanı Nazim Licina'nın katılımıyla Novi Pazar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Anadolu Ajansı'nın (AA) 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili video gösterimi yapıldı.
Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Galatasaray'ın eski futbolcusu Zoran Simovic takdim etti.
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