Sırbistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

TUTİN (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesine bağlı Tutin şehrinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle "Balkanlarda 23 Nisan" etkinliği düzenlendi.
Bayrampaşa Belediyesi ve Sancak Eğitim Merkezi tarafından Tutin'de faaliyet gösteren Merhamet Yardım Kuruluşunun iş birliğinde düzenlenen etkinlikte bin 500 çocuğa okul araç gereçlerinden oluşan paketler dağıtıldı.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, törende yaptığı konuşmada, tüm çocukların bayramını kutladı.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de 23 Nisan'ın tüm dünya çocuklarına armağan edildiğini anımsatarak "Bayrampaşa Belediyesi olarak kardeş şehir Tutin'de ilk kez böyle bir etkinlik düzenliyoruz." dedi.
Tutin Belediye Başkanı Adnan Hot, bu tür etkinliklerle iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğini ve şehirdeki çocukların son derece mutlu hissettiğini söyledi.
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