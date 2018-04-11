Sırbistan'da askeri eğitim uçağı düştü

BELGRAD (AA) - Sırbistan Silahlı Kuvvetlerine ait "Super Galep G-4" tipi askeri eğitim uçağı, ülkenin orta kesimindeki Kovacica kasabası yakınlarında düştü.
Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uçuş Sınama Merkezi pilotlarının kontrolündeki uçağın yerel saat ile 9.50'de düştüğü bildirildi.
Askeri eğitim uçağının düştüğü bölgeye acil müdahale ekiplerinin gönderildiği bildirilen açıklamada, alınan ilk bilgilere göre iki pilotun da fırlatma sistemiyle uçaktan atladıklarının öğrenildiği kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında pilotların durumuyla ilgili bilgi verilmezken, yerel medya pilotlardan birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
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