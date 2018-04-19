BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "İlle de Mozart Olsun" konseri düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü ve Halkbankın katkılarıyla düzenlenen konserde, Tepecik Filarmoni Orkestrası Belgradlılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Başkentteki bir konser merkezinde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan perküsyon ustası Hamdi Akatay ve beraberindeki 12 genç, Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerini Türk ve Roman ezgileriyle buluşturdu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yaptığı konuşmada, Türkiye'de büyük ilgi gören "İlle de Mozart Olsun" konulu konserin Sırbistan'da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, orkestrada Romanların yanı sıra Balkan kökenli sanatçıların da bulunduğunu belirtti.