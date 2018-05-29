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Sırbistan'da kabine revizyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:21 | Son Güncelleme

İstifa eden Maliye Bakanı Dusan Vujovic'in yerine eski Belgrad Belediye Başkanı Sinisa Mali seçildi

BELGRAD (AA) - Sırbistan'da 7 Mayıs'ta istifa eden Maliye Bakanı Dusan Vujovic'in yerine eski Belgrad Belediye Başkanı Sinisa Mali seçildi.

Başbakan Ana Brnabic'in önerdiği Sinisa Mali için Sırbistan Meclisinde oylama yapıldı. Oylamaya katılan 184 milletvekilinden 154'ü Mali'nin yeni maliye bakanı olmasını desteklerken, 30 milletvekili de karşı oy kullandı.

Oy çokluğuyla yeni maliye bakanı seçilen Mali, yemin ederek resmen görevine başladı.

Başbakan Brnabic, ülke ekonomisine güncel verilerin olumlu olduğunu anımsatarak, "Yeni bakandan bu başarıları devam ettirmesini ve daha nice başarılar elde etmesinde hükümetimize yardımcı olmasını bekliyorum." dedi.

-Sinisa Mali kimdir?

25 Ağustos 1972'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da doğan Sinisa Mali, Belgrad Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun olduktan sonra ABD'de burslu olarak yüksek lisans yaptı, ardından 2013 yılında Belgrad Üniversitesinde ekonomi alanında doktorasını tamamladı.

Özel sektörde uzun yıllar yöneticilik yapan Mali, 2001'de Özelleştirme Bakan Yardımcısı olarak siyasete adım attı.

2012 yılında o dönem başbakan yardımcısı olan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ekonomi danışmanlığını yapan Mali, 2014'te yapılan yerel seçimde başkent Belgrad'ın belediye başkanı seçildi.

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Maliye Bakanı sırbistan Sinisa Mali

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