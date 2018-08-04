NİS (AA) - Sırbistan'ın güneyindeki Nis şehrinde "Nisville Uluslararası Jazz Tiyatro Festivali" başladı.
Kentteki açık hava tiyatrosunda düzenlenen açılış törenine çok sayıda sanatsever katıldı.
Açılış programı kapsamında icra edilen canlı müzik ve yerel oyuncular tarafından sahnelenen tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.
Festival Müdürü Ivana Blagojevic, açılış etkinliğinde yaptığı açıklamada, Nis'in bugüne kadar böyle zengin bir tiyatro programı görmediğini söyledi.
Blagojevic, Nisville ile Sırbistan'daki en iyi üç festival arasına girebileceklerini kaydetti.
Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika ülkelerinden sanatçılar tarafından 16 gösteri sahneleneceğini aktaran Blagojevic, ulusal tiyatroların yanı sıra küçük tiyatro gruplarının da performanslarını sergileyeceğini ifade etti.
Blagojevic, festivalin son 4 gününde çocuk tiyatro oyunu gösterimlerinin yapılacağını sözlerine ekledi.
Nisville Uluslararası Jazz Tiyatro Festivali kapsamında şehrin farklı noktalarında konserler, atölye çalışmaları, sempozyumlar ve film gösterimleri de gerçekleştirilecek.
12 Ağustos'a kadar devam edecek festivalde, jüri ekibinin seçeceği en iyi oyuncular ödüllendirilecek.
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