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Sırbistan'da "Osmanlı Musikisinden Esintiler Konseri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 00:35 | Son Güncelleme

Novi Pazar Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Osmanlı ezgilerinin yanı sıra sahnelenen ilahi, mehter marşı ve sema gösterisi izleyicilerden büyük beğeni aldı

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da "Osmanlı Musikisinden Esintiler Konseri" düzenlendi.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü ve Novi Pazar Kültür Merkezi tarafından düzenlenen konsere çok sayıda kent sakini büyük ilgi gösterdi.

Novi Pazar Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Osmanlı ezgilerinin yanı sıra sahnelenen ilahi, mehter marşı ve sema gösterisi de izleyicilerin beğenisini topladı.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan, burada yaptığı açıklamada, Novi Pazarlıların daha önce görmedikleri bir program izleme fırsatı bulduklarını belirterek, bu tarz etkinliklerin Sırbistan ve Balkanlar genelinde devam edeceğini söyledi.

Türkiye'den gelen sanatçılardan Murat Eroğlu da Türkiye ve Anadolu'dan Sancak'a kucak dolusu selam getirdiklerini ifade ederek, "Kardeşlik ve dostluk ilişkilerimiz yüzyıllar öncesine dayanıyor. Dilerim böyle de devam eder. Osmanlı müziği ve halkını anlatan konserimize beş ay hazırlandık." dedi.

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