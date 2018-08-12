Sırbistan'da renk festivali düzenlendi

NOVİ SAD (AA) - Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde yüzlerce kişinin katılımıyla renk festivali düzenlendi.
Uluslararası Gençlik Günü kapsamında, Novi Sad Avrupa Gençlik Başkenti (OPENS) tarafından Novi Sad'daki Tuna Nehri kıyısında düzenlenen renk festivaline yüzlerce genç katıldı.
Renkli görüntülere sahne olan festivalde, katılımcılar renkli boya toplarını birbirine atarak eğlendi.
OPENS yetkilisi Ivana Milodrav, burada yaptığı açıklamada, gençlerin fikir ve tasarımlarıyla şehri farklı renklere boyadıklarına inandığını belirterek, "Festivalin geleneksel hale gelmesini temenni ediyoruz. Festivalde 70 gramlık 3 bin renkli boya topu kullanıldı." dedi.
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