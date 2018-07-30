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Sırbistan'daki Osmanlı camisinin minaresine yıldırım çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

Novi Pazar'daki Osmanlı eseri Hasan Çelebi Camisi'nin minaresi yıldırım çarpması sonucu hasar gördü

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrinde bulunan Osmanlı eseri Hasan Çelebi (Arap) Camisi'nin minaresi yıldırım çarpması sonucu hasar gördü.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, yıldırım çarpması sonucu, Novi Pazar'daki en eski camilerden biri olan 1528 yılında inşa edilen Hasan Çelebi Camisi'nin minaresinin hasar gördüğü belirtilerek, can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait caminin restorasyon çalışmalarına bu yıl başlandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Camisi sırbistan yıldırım çarpması

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