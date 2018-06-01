Sırbistan'daki Türk iş adamları iftarda buluştu

ALEKSINAC (AA) - Sırbistan'da yatırımları bulunan Türk iş adamları, Halkbank tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Aleksinac şehrindeki bir otelde düzenlenen iftara, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Kenan Bozkurt ile 100'e yakın Türk iş adamı katıldı.

Kenan Bozkurt, ramazan ayının ruhuna uygun olarak, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek adına bir araya geldiklerini belirterek, bu sayede istişarelerde bulunma fırsatı da yakaladıklarını söyledi.

Bu arada, iftar öncesinde Türk iş adamları ile Büyükelçi Bilgiç ve Bozkurt'un da katıldığı istişare toplantısı da düzenlendi.

Toplantıya ve iftara Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile Çalışma, İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Zoran Djordjevic katıldı.

