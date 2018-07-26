Sırbistan'dan Yunanistan'a 200 bin avroluk mali yardım

Sırbistan hükümeti, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında 83 kişinin ölümüne yol açan orman yangınlarının ardından, Yunanistan'a 200 bin avroluk mali yardımda bulunma kararı aldı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan'ın, Yunanistan'a 200 bin avro değerinde mali yardım göndereceği bildirilerek, "Sırbistan hükümeti, yaşanan orman yangınında meydana gelen can ve mal kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında çıkan orman yangını, 83 kişinin ölümüne ve 150’den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yangından etkilenen Rafina ve Mati bölgelerinde yaralananlardan 60’nın tedavisi Attika bölgesindeki 6 hastanede devam ediyor.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 100’den fazla kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, yangın felaketinin şokunu atlatmaya çalışan Yunanistan'da, bugün Atina yakınlarındaki Maroussi bölgesinde meydana gelen selde, araçlar sürüklendi, çok sayıda evi su bastı.

