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Sırbistan'ın leylek dostu kasabası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 11:06 | Son Güncelleme

Sırbistan'ın doğusundaki Medosevac kasabasının 13 yıllık göçmen misafiri leylek ailesi, yöre halkının neşe kaynağı oluyor - Hayvanat Bahçesi Gezegeni Derneği Başkanı Dusan Stojanovic: - "Leyleklerin şans ve mutluluk getirdiğine inanıldığı için yerli halk leyleklerin çatılarına veya bacalarına yuva yapmasını istiyor"

NİS (AA) - SANJA JANACKOVİC - Sırbistan'ın doğusundaki Medosevac kasabasının 13 yıllık göçmen misafiri leylek ailesi, yöre halkının neşe kaynağı oluyor.

Leylek çifti, ilk olarak 13 yıl önce göç yolundaki Medosevac'a geldi. Yöre halkının sevimli misafirlere ilgi göstererek ihtiyaçlarını gidermesi zamanla onları bu ilçenin adeta müdavimi yaptı.

Güzelliğiyle göz dolduran kuşlar, göç mevsimi geldiğinde mahallelinin onlar için bir elektrik direği üzerine kurduğu yuvada konaklıyor. Mahalleli, leylekleri artık bir "komşu" gibi görüyor. Burada yaşayan insanlar, kısa süre önce dünyaya gelen beş yavru leylekle de yakından ilgileniyor.

Leylek ailesinin ünü, kısa sürede yaşadıkları Medosevac'ın dışına taşmış durumda. Çevre illerden gelen hayvan koruyucuları göçmen misafirlerin sağlık durumlarını kontrol edip yaralarını sarıyor.

Leylek yuvasının bulunduğu mahallede oturan Ljubisa Tasic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin son 13 yıldır aynı ayda Medosevac'a geldiklerini belirterek, ilk güne göre leyleklerin artık yaşlandığını ama mahallelinin onlara her zaman göz kulak olduğunu dile getirdi.

- "Yaralı eşini evin çatısında bekliyor"

Leylek yuvasının ilk yıllarda elektrik kablolarına çok yakın bulunmasının risk teşkil ettiğini anlatan Tasic, geçen yıl leylek ailesini bu sorundan kurtarmak için elektrik direğinin üst kısmına bir yuva yaptıklarını, bu şekilde daha güvende olduklarını kaydetti.

Önceki yıl fırtına nedeniyle aşağıya düşerek yaralanan leyleğe yardım için bölgeye gelen Hayvanat Bahçesi Gezegeni Derneği Başkanı Dusan Stojanovic de Medosevaclıların kazanın hemen ardından kendileriyle iletişime geçerek yardım istediklerini söyledi.

Yuvadan düşen yavru leyleği tedavisi için hayvanat bahçesine götürdüklerini belirten Stojanovic, yuvadaki anne leyleğin Donje Medjurovo kasabasında mayıs ayının başında bir avcı tarafından kanadından vurulduğunu ve insanların yaralı leyleğe yardım için adeta seferber olduğunu aktardı.

Stojanovic, "Halk onu kanlı ve kırık bir kanatla bulduğunda merkezimize getirdiler. Hemen müdahalede bulunduk ve bir operasyon gerçekleştirdik. Şu an merkezde tedavi altında." diye konuştu.

Erkek leyleğin iki buçuk aydır zaman zaman Donje Medjurovo'daki bir evin çatısına gelerek tedavi altındaki eşini beklediğine dikkati çeken Stojanovic, yaralama olayının duyulmasının ardından polisin suçluyu kısa sürede bulduğunu bildirdi.

Stojanovic, leyleklerin şans ve mutluluk getirdiğine inanıldığı için yerli halkın leyleklerin çatılarına veya bacalarına yuva yapmasını istediğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
leylek Nis sırbistan

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