"Sirene" Almanya'dan ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Konservatuvarlı Türk kadın sanatçılardan oluşan çok sesli kadın korosu "Sirene", 8. Uluslararası Robert Schumann Koro Yarışması'ndan ödülle döndü.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk ve çok sesli kadın korosu olan "Sirene", geçen yıl 10. Uluslararası Johannes Brahms Koro Yarışması'nda elde ettiği başarının ardından, bu yıl Almanya'nın Zwickau şehrinde 6-10 Haziran arasında düzenlenen "8. Uluslararası Robert Schumann Koro Yarışması"nda birçok ödülün sahibi oldu.
Ünlü besteci Robert Schumann'ın anısına 4 yılda bir düzenlenen yarışmaya bu yıl, 11 ülkeden 17 koro katıldı. Yarışmanın açılış konserinde davetli dört korodan biri olarak yer alan koro, yarıştığı "Eşit Sesli Oda Müziği" kategorisinde seslendirdiği R. Schumann, T. L. Victoria, C. Debussy, M. Kocsar ve şef Volkan Akkoç'un eserleri ile altın madalyaya değer görüldü.
J. Brahms, O. Gjeilo ve J. Busto'nun eserlerini seslendirdikleri "Dini Müzik Kategorisi"nde ise yine altın madalyaya layık görülen koro, ayrıca "Oda Müziği" kategorisinde zorunlu eser olarak seslendirdiği Robert Schumann'ın bestesi Tamburinschlagerin'de sergilediği performansla "Jüri Özel Ödülü"ne seçildi.
Sirene, geçen yıl "Uluslararası Johannes Brahms Koro Yarışması"nda katıldığı her iki kategoride altın madalya almış, ayrıca "Çağdaş Müzik Yorumlamada Üstün Başarı" özel ödülü ile birlikte yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olarak takdim edilen "En İyi Şef" ödülünün de sahibi olarak Türkiye'ye toplam dört ödülle dönmüştü.
Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!
Trump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandı
Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı
İtalya, YPG'ye destek için asker gönderdi
Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
Ölümden sonraki 10 dakika görüntülendi!
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum