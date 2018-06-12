"Sirene" Almanya'dan ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Konservatuvarlı Türk kadın sanatçılardan oluşan çok sesli kadın korosu "Sirene", 8. Uluslararası Robert Schumann Koro Yarışması'ndan ödülle döndü.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk ve çok sesli kadın korosu olan "Sirene", geçen yıl 10. Uluslararası Johannes Brahms Koro Yarışması'nda elde ettiği başarının ardından, bu yıl Almanya'nın Zwickau şehrinde 6-10 Haziran arasında düzenlenen "8. Uluslararası Robert Schumann Koro Yarışması"nda birçok ödülün sahibi oldu.

Ünlü besteci Robert Schumann'ın anısına 4 yılda bir düzenlenen yarışmaya bu yıl, 11 ülkeden 17 koro katıldı. Yarışmanın açılış konserinde davetli dört korodan biri olarak yer alan koro, yarıştığı "Eşit Sesli Oda Müziği" kategorisinde seslendirdiği R. Schumann, T. L. Victoria, C. Debussy, M. Kocsar ve şef Volkan Akkoç'un eserleri ile altın madalyaya değer görüldü.

J. Brahms, O. Gjeilo ve J. Busto'nun eserlerini seslendirdikleri "Dini Müzik Kategorisi"nde ise yine altın madalyaya layık görülen koro, ayrıca "Oda Müziği" kategorisinde zorunlu eser olarak seslendirdiği Robert Schumann'ın bestesi Tamburinschlagerin'de sergilediği performansla "Jüri Özel Ödülü"ne seçildi.

Sirene, geçen yıl "Uluslararası Johannes Brahms Koro Yarışması"nda katıldığı her iki kategoride altın madalya almış, ayrıca "Çağdaş Müzik Yorumlamada Üstün Başarı" özel ödülü ile birlikte yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olarak takdim edilen "En İyi Şef" ödülünün de sahibi olarak Türkiye'ye toplam dört ödülle dönmüştü.

