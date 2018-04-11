"Sireti Surette Görmek Çalıştayı"

Dizinin üçüncüsünü İstanbul Üniversitesinde, "Görsel Sanatlarda Hazreti Peygamberi Anlatmak", dördüncüsünü Marmara İlahiyat Fakültesinde "Klasik Türk Sanatlarında Peygamberi Anlatmak", sonuncusu da "Çocuk Edebiyatı ve Peygamber başlığıyla" Meridyen Derneği salonlarında gerçekleştireceklerini ifade eden Prof. Dr. Andı, "Temennimiz Peygamberi anlamak ve anlatmak, O’nu estetik bir bağlamda idrak etmekte, yorumlamakta bir fayda getirmesi, tazelemesi ve bilgi oluşturmasıdır." dedi.

Prof. Dr. Andı, "Böylesi çalıştaylar dizisi içerisinde her bir özel alanın bütün boyutları ile sabahtan akşama kadar farklı bakış açısıyla zenginleştirilerek anlatılması doğrusu Hazreti Peygamberi hele özellikle son zamanlarda deizm, ateizm tartışmalarının aktüaliteye sokulmak istendiği bir zamanda Hazreti Peygamber’in nasıl idrak edilebileceğini, nasıl estetik bir algıyla güncele sunulacağını ortaya konulması açısından bence çok önemli bir çalıştaylar serisi." ifadelerini de kullandı.

Yapılan programda Meridyen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Melike Koç, "Peygamberimizi en doğru şekilde anlayıp ve anlattığımız takdirde İslam’ı temsil etme alanında üzerimize düşen vazifeyi yaparız. Bizler değişen dünyada Efendimiz söz konusu olduğunda asla değişmeyecek olan prensipleri farklı biçim ve üsluplarla günümüz insanına ve hayatın içine taşımak istiyoruz. İşte bu gayeyle edebiyattan, sinemaya, görsel sanatlara, klasik sanatlara, musikiye kadar farklı normlarda siyerin anlatım biçimlerini ele almaktaki gayemiz bu aslında." diye konuştu.