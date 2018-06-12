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Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 22:23 | Son Güncelleme

CNN Türk'te Ne Oluyor programını yapan ve sunan Şirin Payzın'ın kanalla yolları ayrıldı. Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok ismin görevine son veren CNN Türk, Şirin Payzın'ı da gönderdi

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e geçmesiyle birlikte, CNN Türk'te başlayan değişiklikler devam ediyor.

ŞİRİN PAYZIN'IN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Son olarak "Ne Oluyor" programının yapımcısı ve sunucusu Şirin Payzın’ın CNN Türk’teki görevine son verildiği öğrenildi.

Şirin Payzın'ın neden ayrıldığı yönünde ise taraflardan bir açıklama yapılmadı.

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Şirin Payzın, 1968 yılında İstanbul‘da doğdu. Baba tarafı Kırım göçmenidir. Behice Boran büyük teyzesidir. Babası Nizam Payzın gazeteci olduğu için Ankara‘da yaşadı. Lise yıllarında tiyatro ile ilgilendi. 1987 yılında üniversite için Fransa‘ya gitti, o sırada babası ölünce geri döndü. İstanbul Üniversitesinde Filoloji bölümünde yarım dönem okuduktan sonra Ankara‘da Bilkent Üniversitesine geçti; Sanat Tarihi ve İşletme okudu. Sonra da Üniversite eğitimini New York‘da New York Üniversitesi‘nde tamamladı.

Okul bitince de Birleşmiş Milletler‘deki Türkiye Daimi Temsilciliği’nde işe girdi. Televizyoncu Ufuk Güldemir‘in yönlendirmesiyle Türkiye’ye dönerek televizyonculuk yapmaya başladı. Show TV‘de çalışmaya başladı.

1994-1999 yılları arasında ATV ana haber bülteni kadrosunda diplomasi muhabirliği yaptı. ATV ve Sabah Gazetesi adına gittiği yurt dışındaki pek çok haber sırasında devlet başkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi. 1997 yılında Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ”Yılın Röportajı” ödülünü kazandı.

Şirin Payzın, CNN TÜRK‘ün kurulduğu 1999 yılında kıdemli diplomasi muhabiri olarak göreve başladı. 2002 yılının eylül ayına kadar bu görevini sürdürdü. 2001 yılında “Dünyada Bugün” programını hazırladı ve sundu. CNN TÜRK’te “Yeni Gün Hafta Sonu”nu hazırlayıp sunuyor. Ayrıca, muhabirliğe de devam ediyordu.

2003 yılının Mart ayında başlayan, Irak Savaşı sırasında TRT adına İran‘a gitti ve buradan özel bir program hazırlayarak sundu.

Muhabirlik görevi süresince, Pakistan‘daki askeri darbe, AB Helsinki Zirvesi, İsrail‘de ikinci intifada, İran‘da seçimler, Bağdat‘ta yaşanan krizler, 11 Eylül sonrası New York‘ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu da dahil olmak üzere, sıcak haberleri CNN TÜRK adına yerinde izledi.

Ankara’da diplomasi muhabiri olarak Türk dış politikasına dair haberler ve röportajlar yaptı. 2001 yılında “Dünyada Bugün” programını hazırladı ve sundu. Irak’tan izlenimlerini “Perspektif” programı için belgesel olarak hazırladı.

Payzın, siyasette, ekonomide, gündelik yaşamda, sporda ve dünyada yaşanan gelişmelerin ele alındığı “Ne Oluyor?” programı ile CNN Türk'te yayın hayatına devam etti.

Şirin Payzın, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Ödülleri :

1997 – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ”Yılın Röportajı” ödülü – Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla
2004 – Metin Göktepe Yılın Görüntülü Haber Ödülü – “Hepsi Birer Güldünya” belgeseliyle


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne kadar yandaş varsa doldurun şindi !!!!
İşin içinde iş var
Suru psikolojisi ile hareket eden koyunlar böyledir işte. önüne makarnayı koy, uçurumdan atla de, atlar..
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