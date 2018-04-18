Şırıngalı hemşire metrobüste iğneyle saldırdı

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşayan olay 'Bu kadarına da pes' dedirtti. İddialara göre Ercan P., evine gitmek için metrobüse bindi. Yanına oturan hemşire Semra H., ise kendisini itekledi. Ercan P., kadına durumu sormak istedi. Ancak bu sırada Semra H.'nin çantasında bir şeyler aradığını fark etti. Çantasından bir anda şırınga çıkaran genç kadının bacağına iğne saplamasıyla da şoka girdi. Neye uğradığını şaşıran Ercan P., "Metrobüste AIDS bulaştıran kadın var" diye bağırdıktan sonra, iğneyi çıkarıp durumu sivil polislere bildirdi.
Yakalanan kadın, Ercan P.'nin sürekli hareket etmesine sinirlendiği için şırıngayı batırdığını söyledi. Hastaneye giden Ercan P. ise şırıngadan kendisine herhangi bir hastalık bulaşmadığının tespit edilmesini istedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonrası iğnede bir hastalık olmadığı tespit edildi.
Mahkeme, Semra H.'yi 120 gün para cezasına çarptırdı. Enjektör iğnesini de silah kabul etti. Cezayı 180 gün para cezasına çevirdi. Semra H.'nin 3000 liralık para cezasının beş yıl süreyle denetim altında tutulmasına hükmetti. (Takvim)
Yusuf Halaçoğlu erken seçimin tarihini verdi
AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Uçağın motorundaki parça kopup camı parçaladı: Ölü ve yaralılar var
ABD, Suriye'deki PKK'lıları kime emanet edeceğini buldu
Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!
Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil
Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Okuyucu Yorumları 0 yorum