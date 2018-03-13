Şirket kuruluşuna ilişkin tebliğde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şirket kuruluşuna ilişkin tebliğde yapılan değişikliğe ilişkin, "Bunun vatandaşlarımızın işini kolaylaştıracağını biliyoruz, böyle bir dönüşümü gerçekleştirdiğimiz için de doğrusu mutluyuz. Çünkü Türkiye'yi her açıdan iş yapma kolaylığı artan bir ülke haline getirmeye çabalıyoruz. Dünya Bankası'nın her yıl yayımladığı raporlar, sıralamalar var, Türkiye 60. sıradayken inşallah 30. sıralara doğru yükseleceğiz." dedi.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Maltepe, Sirkeci ve Perpa'daki Ticaret Sicil Müdürlüklerini ziyaret etti.
Perpa İş Merkezi içinde bulunan Ticaret Sicil Müdürlüğünde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ini değerlendiren Akdağ, bu değişikliğin şirket kurmak isteyen iş insanlarına çok kolaylık sağlayacağını söyledi.
Değişikliğe dair kanunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onanarak, Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Akdağ, şöyle konuştu:
"İş yapma kolaylığı, yatırım ortamı iyileştirme açısından Ticaret Sicil Müdürlüklerinde başka herhangi bir yere gitmeden, bir şirket kuruluşunu gerçekleştirmeyi esas aldık. Bununla ilgili bir kanun yaptık, sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce kanunu onayladı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Dolayısıyla önümüzdeki perşembe, cumadan başlayarak, pazartesi mesele iyice oturur... Artık vatandaşlarımız, yatırımcılarımız, iş adamlarımız bir şirket kuracağı zaman sadece Ticaret Sicil Müdürlüklerine gelecekler. Eskiden Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmek gerekiyordu, bankaya gitmek gerekiyordu, notere gitmek gerekiyordu, bir daha dönüp bir daha notere gitmek gerekiyordu, bunların hepsini kaldırdık. Dolayısıyla bugün içinde bulunduğumuz Ticaret Sicil Müdürlüklerine benzer yerlere yeni şirket kuran iş adamlarımız, iş kadınlarımız gelecekler, şirketi burada kurup gidecekler. Zaten internette ilgili dokümanları indirip doldurma imkanları var. Hazırlığını yapıp gelecekler, işi burada bitirip gidecekler. İşe yeni başlayanlar, yeni şirket kurmak isteyenler için büyük bir kolaylık."
Recep Akdağ, İstanbul'daki Ticaret Sicil Müdürlüklerinin bu değişiklikten sonra ne tür bir hazırlık içinde olduklarını yerinde değerlendirmek için geldiğini belirterek, "Gerçekten İstanbul Ticaret Sanayi Odamız harika bir hazırlık yapmış. Türkiye'de bütün Ticaret Sanayi Odaları, Sicil Müdürlükleri bu hazırlıkları yaptılar. Bütün amacımız vatandaşımızın işini kolaylaştırmak. Yani birkaç günde kurulan bir şirketi, şimdi hemen belki yarım saat, bir saat içerisinde en geç kurabileceğiz. İlk günlerde alışkanlıklar farklı olduğu için, bir hafta alışkanlık süresi geçirilebilir. Bunun vatandaşlarımızın işini kolaylaştıracağını biliyoruz, böyle bir dönüşümü gerçekleştirdiğimiz için de doğrusu mutluyuz. Çünkü Türkiye'yi her açıdan iş yapma kolaylığı artan bir ülke haline getirmeye çabalıyoruz. Dünya Bankası'nın her yıl yayımladığı raporlar, sıralamalar var, Türkiye 60. sıradayken inşallah 30. sıralara doğru yükseleceğiz." ifadelerini kullandı.
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