Şirket kuruluşuna ilişkin tebliğde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şirket kuruluşuna ilişkin tebliğde yapılan değişikliğe ilişkin, "Bunun vatandaşlarımızın işini kolaylaştıracağını biliyoruz, böyle bir dönüşümü gerçekleştirdiğimiz için de doğrusu mutluyuz. Çünkü Türkiye'yi her açıdan iş yapma kolaylığı artan bir ülke haline getirmeye çabalıyoruz. Dünya Bankası'nın her yıl yayımladığı raporlar, sıralamalar var, Türkiye 60. sıradayken inşallah 30. sıralara doğru yükseleceğiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Maltepe, Sirkeci ve Perpa'daki Ticaret Sicil Müdürlüklerini ziyaret etti.

Perpa İş Merkezi içinde bulunan Ticaret Sicil Müdürlüğünde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ini değerlendiren Akdağ, bu değişikliğin şirket kurmak isteyen iş insanlarına çok kolaylık sağlayacağını söyledi.

Değişikliğe dair kanunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onanarak, Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Akdağ, şöyle konuştu: