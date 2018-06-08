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Şirketin asansör ihmali iddiasına 305 bin lira tazminat

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:16 | Son Güncelleme

İzmir'de, 2014'te çalıştığı iş yerindeki yük asansörünün halatının kopmasıyla yere düşen ve ağır yaralanan işçi, eski şirketinden 305 bin lira tazminat kazandı - Avukat Faruk Gülmez: - "İşçinin haklarını koruma konusunda güçlü bir karar"

İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - İzmir 7. İş Mahkemesi, yangın söndürme teknolojileri üreten bir şirketi, çalışanının yük asansöründen düşmesi sonucu ağır yaralandığı olay nedeniyle 305 bin lira tazminata mahkum etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Ali Yılmaz, Aralık 2014'de teknik eleman olarak çalıştığı şirketteki yük asansörünün çatısının yağmurdan etkilenmemesi için çıktığı yük asansörünün halatının kopması sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten düştü.

Ağır yaralı olarak önce Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın sağ ayak bileğindeki talus kemiği ve omurgasında kırık olduğu tespit edildi, omurgasına 2 platin takıldı.

İş kazası nedeniyle bir süre yatağa bağımlı kalan ve 9 aya yakın süre raporlu olduğu için çalışamayan Yılmaz'ın avukatı, işverenin iş yerinde yeterli güvenlik önlemlerini almadığını öne sürerek, ağır yaralanan müvekkilinin uğradığı zararın işverence karşılanması talebiyle İzmir 7. İş Mahkemesine dava açtı.

Şirketin avukatı, mahkemede yaptığı savunmada, Yılmaz'ın yük asansöründen düşmediğini, o tarihte yük asansörünün fiili olarak kullanılmayıp montaj aşamasında olduğunu iddia etti. Avukat, o dönemde işe yeni başlayan davacının asansörün kurulum aşamasında kaynak yaptığı sırada "kendi dikkatsizliği ve tedbirsizliği, iş güvenliği kurallarına uymaksızın hareket edişi" nedeniyle kazanın meydana geldiğini ileri sürdü.

Sosyal Güvenlik Kurumunun mahkemeye yolladığı yazıda, Yılmaz'ın yüzde 37,2'lik bir maluliyetinin olduğu vurgulanırken, olaya ilişkin bilirkişi raporunda ise iş kazasında şirketin "yüzde 100 kusurlu" olduğu, Yılmaz'ın ise kusurunun bulunmadığına dikkati çekildi.

Mahkeme, yargılama sonucunda Yılmaz'ın kazada hiçbir kusurunun bulunmadığı, şirketin ise tam kusurlu olduğuna kanaat getirerek, davacıya 270 bin maddi, 35 bin lirası manevi olmak üzere 305 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

- "İşçi haklarını koruma konusunda güçlü bir karar"

Yılmaz'ın avukatı Faruk Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle bu kararın iş hukuku açısından emsal bir karar olduğunu söyledi.

Yerel mahkemenin verdiği karar dosyasının İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde (İstinaf) olduğunu belirten Gülmez, yıl sonuna doğru buradan da kararın çıkacağını dile getirdi.

Buna benzer iş kazalarında işçilerin haklarını aramalarını gerektiğini vurgulayan Gülmez, vatandaşların zamanın yetersizliği ya da haklarını bilememesi gibi nedenlerle yasal yollara başvurmadığını ancak hukuki olarak yapılan başvurularda mahkemelerin mağduriyetleri giderdiğini anlattı.

Yargılama aşamasında yerel mahkemenin dosyayı özenli bir şekilde inceleyerek karar verdiğini ifade eden Gülmez, "İşçinin haklarını koruyan, adil, hakkaniyetli ve işverenin iş güvenliği konusunda daha özenli ve tedbirli davranması gerektiği bir karar. Hukuk camiasına hayırlı olsun. İşçinin haklarını koruma konusunda güçlü bir karar." dedi.

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