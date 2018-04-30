Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Alınan ilk bilgilere göre, Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran köyündeki iki katlı bir ev, büyük bir patlamanın ardından çöktü. Olayda 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Yapılan ilk incelemelerde, Mahmut Tak'a ait iki katlı bir evin, tüp patlaması sonucu çöktüğü belirlendi.
Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. (AA)
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