"Şırnak havaalanı açık kalsın" emri vermiş

Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral tutuksuz sanık Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya, tutuklu 18 sanık ile aralarında Baysar'ın da olduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlenen eski üsteğmen M.Ö, 15 Temmuz tarihinde Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Hava Ulaştırma Harekat Merkezinde görev yaptığını ve o gece nöbetçi olduğunu söyledi.

Saat 20.30 sıralarında dönemin harekat komutanı Albay Erhan Baltacıoğlu'nun (Akıncı Üssü davası sanığı) kendisini aradığını belirten M.Ö. şöyle devam etti:

''Albay Erhan Baltacıoğlu Şırnak'ta bulunan Şerafettin Elçi havaalanına terörle mücadele kapsamında üç tane nakliye uçağının inmesinin planlandığını ve havaalanının o gece saat 00.30 ila 08.30 arasında açık tutulmasını emrini verdi. Ben de bu emri görevim gereği Şerafettin Elçi havaalanına faksla ilettim. Saat 23.00 sıralarında Erhan Baltacıoğlu yanıma gelerek terörle mücadele kapsamında bir harekat olacağını söyledi. Bütün pilotları çağırdı. O sırada Cumhurbaşkanımız televizyonda halkı sokaklara davet etmişti. Komutan, bize o gece ki faaliyetimizin terörle mücadele kapsamında olduğunu söyledi."